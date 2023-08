Sorties en mer commentées en Baie de Douarnenez Port du Rosmeur Ploaré, 17 septembre 2023, Ploaré.

Sorties en mer commentées en Baie de Douarnenez Dimanche 17 septembre, 10h30 Port du Rosmeur Animations gratuites en accès libres. Sorties en mer gratuites sur inscription dans la limite des places disponibles.

Embarquez à la découverte de la baie de Douarnenez

Les sorties en mer commentées du parc marin sont un rendez-vous très attendu par le grand public. Elles sont de retour cette année et se font pour la première fois à Douarnenez !

Toujours gratuites, elles sont accessibles dans la limite des places disponibles et des conditions météorologiques du jour.

Trois départs de la cale du port de Rosmeur sont organisés à 11h, 14h et 15h.

Les billets pour les embarquements sont disponibles à la réservation par mail et à retirer sur place auprès du stand du parc marin présent sur le port du Rosmeur. Les places restantes seront distribuées sur place le jour-même.

La baie de Douarnenez abrite une grande biodiversité. Les sorties en mer seront commentées par les agents du Parc. Pour tout savoir sur les missions du parc et découvrir, ou redécouvrir, la baie de Douarnenez et ses trésors, les agents du parc seront aussi disponibles pour répondre aux questions sur cet espace marin si proche et si inconnu.

Les 1001 vies de la laisse de mer

Un stand de sensibilisation sur les habitats marins en Iroise, et leurs petits locataires, sera accessible toute la journée au port de Rosmeur. Au programme pour les petits comme pour les grands : des jeux pour découvrir la laisse de mer et ses secrets, et pour les plus aventureux, une plongée virtuelle dans les herbiers de zostère et les champs de bloc.

Un aquarium tactile permettra aux plus curieux de faire connaissance de très près avec quelques espèces stars de la mer d’Iroise.

Port du Rosmeur 25 Quai du Grand Port, 29100, Douarnenez Ploaré 29100 Finistère Bretagne https://douarnenez-tourisme.com/decouvrir/patrimoine-et-culture/patrimoine-maritime/port-du-rosmeur/ [{« type »: « email », « value »: « parcmarin.iroise@ofb.gouv.fr »}] Le port du Rosmeur à toujours été bercé par le rythme de la pêche : autrefois le vieux port du Rosmeur abritait la flottille des chaloupes sardinières. De nos jours, les bateaux de plaisance sont mouillés côté vieux port, tandis que les bateaux de pêche modernes sont dans le nouveau port, devant l’abri du marin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

crédit: Office français de la biodiversité. Illustrations : Camille Degardin