Plougasnou Ateliers et exposition à l’Anse du port du Diben Port du Diben, Plougasnou Plougasnou, 16 septembre 2023, Plougasnou. Ateliers et exposition à l’Anse du port du Diben Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Port du Diben, Plougasnou RDV au Port du Diben, parking de la Capitainerie Atelier de conception à partir de demi-coque, voilerie, corderie.

Réparation et entretien de vieux gréements.

Exposition d’outillages, de gravures, de livres et de vidéos. Port du Diben, Plougasnou Port du Diben, 29630 Plougasnou Plougasnou 29630 Finistère Bretagne https://www.morlaix-communaute.bzh/Domaines-d-actions/Mer-et-littoral/Le-port-de-Primel-Le-Diben/Un-equipement-structurant-pour-la-Baie-de-Morlaix Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

