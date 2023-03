VISITE : BAIE DE L’AIGUILLON ET ÉCHANGES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES Port du Chenal Vieux (route D60) Saint-Michel-en-l'Herm Saint-Michel-en-l'Herm Catégories d’Évènement: Saint-Michel-en-l'Herm

Vendée Saint-Michel-en-l’Herm . Le conservateur de la Réserve naturelle nationale de la Baie de l’Aiguillon vous expliquera le fonctionnement de ce remarquable espace naturel et notamment le rôle important dans la séquestration du carbone grâce à la vasière. Le conservateur abordera également la gestion de la ressource en eau, ainsi que les risques et la vulnérabilité du territoire, sa résilience suite aux événements climatiques telle que la tempête Xynthia. Observatoire de Saint-Michel Parking du Port de Chenal Vieux (bien aller jusqu’au bout du chemin, même après le panneau limitant l’accès) Accès PMR possible Port du Chenal Vieux (route D60) Observatoire de Saint-Michel Saint-Michel-en-l’Herm

