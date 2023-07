Concert du groupe Aïoli Port du Brusc Six-Fours-les-Plages, 8 août 2023, Six-Fours-les-Plages.

Six-Fours-les-Plages,Var

Le groupe AIOLI est le groupe toulonnais le plus mondialement connu dans le Var.

Fondé en 1993 par Yves Pujol, le groupe Aïoli a su très vite s’imposer et trouver son public ( de 7 à 77 ans…)..

2023-08-08 21:30:00 fin : 2023-08-08 . .

Port du Brusc Quai Saint Pierre

Six-Fours-les-Plages 83140 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



The AIOLI group is the most world-famous group from Toulon in the Var.

Founded in 1993 by Yves Pujol, the Aïoli group has quickly established itself and found its audience (from 7 to 77 years old…).

El grupo AIOLI es el grupo tolosano más conocido del Var.

Fundado en 1993 por Yves Pujol, el grupo Aïoli se impuso rápidamente y encontró su público (de 7 a 77 años…).

Die Gruppe AIOLI ist die weltweit bekannteste Gruppe aus Toulon.

Die Gruppe Aïoli wurde 1993 von Yves Pujol gegründet und hat sich sehr schnell etabliert und ihr Publikum gefunden (von 7 bis 77 Jahren?).

