Tout public, gratuit L’association Pregomp Asambles propose une balade commentée en breton (6km), le long du Belon et jusqu’à l’allée couverte de Kermeur-Bihan, animée par Lionel Ollivier.

Départ : à préciser, à Moëlan sur Mer, 15h. Prévoir chaussures adaptées (terrain accidenté). port du Bélon Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-26T13:00:00+00:00 – 2023-03-26T15:30:00+00:00

