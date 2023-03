Festi’Sèvre Port Domino Le Pallet Catégories d’Évènement: Le Pallet

Festi’Sèvre Port Domino, 25 août 2023, Le Pallet. Festi’Sèvre Vendredi 25 août, 19h00 Port Domino Entrée libre La Communauté de Communes Sèvre et Loire vous donne rendez-vous, entre amis ou en famille, sur l’un de ses sites remarquables à Port Domino au Pallet.

En bord de Sèvre, venez découvrir le groupe de musique installé sur l’eau à bord de la Toue scène (bateau traditionnel).

Restauration sur place.

2023-08-25T19:00:00+02:00 – 2023-08-25T22:30:00+02:00

2023-08-25T19:00:00+02:00 – 2023-08-25T22:30:00+02:00

