Fête de la Bière Port des Rêves Lagruère, 9 septembre 2023, Lagruère.

Lagruère,Lot-et-Garonne

Venez déguster et goûter les merveilleuses bières artisanales de nos brasseurs locaux. Repas sur place..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . EUR.

Port des Rêves

Lagruère 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and taste wonderful craft beers from our local brewers. Lunch on site.

Venga a degustar las maravillosas cervezas artesanas de nuestros cerveceros locales. Almuerzo en las instalaciones.

Kommen Sie vorbei und probieren Sie die wunderbaren handwerklich gebrauten Biere unserer lokalen Brauereien. Mahlzeiten vor Ort.

