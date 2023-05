2ème Randonnée à vélo Port des rêves, 27 mai 2023, Lagruère.

Lagruère,Lot-et-Garonne

Le Foyer Rural de Lagruère organise sa deuxième randonnée à vélo entre canal et Garonne et sur la voie verte avec cette fois-ci le raconteur de pays qui vous contera l’histoire du canal de Garonne à chaque halte et vous fera découvrir la faune et la flore de la voie d’eau …

Port des rêves

Lagruère 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Foyer Rural de Lagruère organizes its second bike ride between the canal and the Garonne and on the greenway with this time the local storyteller who will tell you the history of the Garonne canal at each stop and will make you discover the fauna and flora of the waterway .

El Foyer Rural de Lagruère organiza su segundo paseo en bicicleta entre el canal y el Garona y por la vía verde con esta vez el cuentacuentos local que le contará la historia del canal del Garona en cada parada y le hará descubrir la fauna y la flora de la vía fluvial .

Das Foyer Rural von Lagruère organisiert seine zweite Fahrradtour zwischen Kanal und Garonne und auf dem Grünen Weg, diesmal mit dem « raconteur de pays », der Ihnen bei jedem Halt die Geschichte des Garonne-Kanals erzählt und Sie die Fauna und Flora der Wasserstraße entdecken lässt …

