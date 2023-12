Sortie en kayak de mer sur l’Estuaire Port des Callonges Braud-et-Saint-Louis, 24 juillet 2024, Braud-et-Saint-Louis.

Braud-et-Saint-Louis Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-24

fin : 2024-07-24

Avis aux amateurs de milieux aquatiques !

Quand les rayons du soleil annoncent l’été, nos kayaks sont de retour sur le plus grand Estuaire d’Europe !

Ouvrez les yeux et profitez de l’expérience de notre moniteur pour apprendre à naviguer sur notre belle rivière dorée tout en profitant d’un formidable panorama sur les paysages typiques des marais.

Débutant ou confirmé, il ne vous reste plus qu’a donner quelques coups de pagaie !

Tous les mercredis de juillet et août..

EUR.

Port des Callonges

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde