Fête du port des Callonges Port des Callonges Braud-et-Saint-Louis, 14 juillet 2023, Braud-et-Saint-Louis.

Braud-et-Saint-Louis,Gironde

La fête du Port des Callonges est LA véritable institution estivale au port des Callonges ! L’esprit village et familial va flotter dans l’air toute la journée du 14 Juillet ! Une journée festive sous le règne de la bonne humeur qui s’achève en soirée autour de bons produits locaux et un superbe feu d’artifice sonorisé !.

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . .

Port des Callonges

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Port des Callonges Festival is THE summer institution at Port des Callonges! The village and family spirit will be in the air all day on July 14th! It’s a festive day of good cheer, culminating in the evening with local delicacies and a superb fireworks display!

La Fiesta del Puerto de Callonges es LA institución del verano en el Puerto de Callonges El 14 de julio, el pueblo y el espíritu familiar estarán presentes durante todo el día Un día de fiesta y buen humor que culminará por la noche con deliciosos productos locales y un magnífico espectáculo de fuegos artificiales

Das Fest des Port des Callonges ist DIE echte Sommerinstitution am Port des Callonges! Der Dorf- und Familiengeist wird den ganzen Tag des 14. Juli in der Luft schweben! Ein festlicher Tag unter der Herrschaft der guten Laune, der am Abend bei guten lokalen Produkten und einem großartigen Feuerwerk mit Musikbeschallung ausklingt!

Mise à jour le 2023-07-05 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde