Thomery Le patrimoine autrement / Balades en bateaux Port d’Effondré Thomery, 15 septembre 2023, Thomery. Le patrimoine autrement / Balades en bateaux 15 – 17 septembre Port d’Effondré Embarquez sur un bateau électrique (sans permis) pour découvrir de manière autonome le patrimoine architectural et naturel depuis la Seine !

Depuis le très joli port de Thomery en passant par le chalet du Clos Bon Dieu, direction le château de la Rivière et les berges sauvages, une occasion unique de voir autrement la richesse du patrimoine thomeryon. Une balade vraiment dépaysante !

Cette activité vous est proposée en partenariat avec Ambiance Seine.

Deux possibilités (réservation conseillée) :

– GRATUIT : embarquez sur un bateau de 5 places pour une balade d’1h

– PAYANT (tarif spécial Journées européennes du patrimoine) : embarquez sur un bateau 8 places pendant 1h

Départ depuis le ponton de la salle de la Plage / Parking

Merci de vous présenter 10 min avant votre horaire de réservation. Port d’Effondré 97 rue Sadi Carnot 77810 Thomery Thomery 77810 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ambianceseine.com/location-bateaux-electrique-journee-du-patrimoine/ »}] [{« link »: « https://www.ambianceseine.com/ »}] Port d’Effondré de Thomery Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T16:00:00+02:00 – 2023-09-15T20:00:00+02:00

