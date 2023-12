Cet évènement est passé Arrivée du Père Noël au marché de St Guénolé Port de St-Guénolé Penmarch Catégories d’Évènement: Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 17:45:00

fin : 2023-12-22 . Le Père Noël arrivera au port de Saint-Guénolé à bord du Prince d’Eckmühl, le canot de sauvetage de la SNSM. Il distribuera des friandises aux enfants. Gratuit et accessible à tous. .

Port de St-Guénolé Rue Lucien Le Lay

Penmarch 29760 Finistère Bretagne

