Escale artistique Port de saint-julien Saint-Julien-Beychevelle, 28 juillet 2023, Saint-Julien-Beychevelle.

Saint-Julien-Beychevelle,Gironde

La commune, les associations de Saint-Julien et les tourelles vous invitent à une escapade artistique dans le cadre du port de Saint-Julien.

18h30 / 19h30 / 20h30 : balade contée avec la Cie Vert Paradis

Restauration sur place proposée par les associations de St-Julien-Beychevelle

19h30 Concert avec Doozy (reprise pop-rock)

22h Concert de Romano Dandies (musique tzigane)

Ambiance conviviale assurée!.

2023-07-28 fin : 2023-07-28 00:00:00. EUR.

Port de saint-julien

Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The commune, Saint-Julien associations and les tourelles invite you to an artistic escapade in the port of Saint-Julien.

6:30 pm / 7:30 pm / 8:30 pm: storytelling stroll with Cie Vert Paradis

Catered by St-Julien-Beychevelle associations

7:30pm Concert with Doozy (pop-rock cover)

10pm Concert by Romano Dandies (gypsy music)

A convivial atmosphere guaranteed!

El municipio, las asociaciones de Saint-Julien y las tourelles le invitan a una escapada artística en el puerto de Saint-Julien.

18.30 h / 19.30 h / 20.30 h: paseo cuentacuentos con la compañía Vert Paradis

Restauración in situ a cargo de las asociaciones de St-Julien-Beychevelle

19.30 h Concierto de Doozy (cover pop-rock)

22.00 h Concierto de Romano Dandies (música gitana)

Ambiente agradable garantizado

Die Gemeinde, die Vereine von Saint-Julien und Les Tourelles laden Sie zu einem künstlerischen Ausflug in die Umgebung des Hafens von Saint-Julien ein.

18.30 / 19.30 / 20.30 Uhr: Erzählter Spaziergang mit der Cie Vert Paradis

Verpflegung vor Ort, angeboten von den Vereinen von St-Julien-Beychevelle

19.30 Uhr Konzert mit Doozy (Pop-Rock-Cover)

22.00 Uhr Konzert von Romano Dandies (Zigeunermusik)

Gesellige Atmosphäre garantiert!

