Sur les pas de Compostelle, une visite guidée pour découvrir le patrimoine de la ville

Dimanche 17 septembre, 11h00
Port de Saint-Gilles
Saint-Gilles

Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous devant la capitainerie du port.

À l'occasion des 25 ans de l'inscription du bien « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle » sur la liste du patrimoine mondial, venez marcher sur les traces des pèlerins ayant traversé Saint-Gilles. Depuis le port jusqu'à la façade majestueuse de l'abbatiale, vivez l'émotion ressentie par les marcheurs.

Saint-Gilles était, à l'origine, une cité portuaire grecque du nom d'Héraclée ou Rhodanousia, fondée cinq siècles avant Jésus-Christ. Plus tard, à l'époque des comtes de Toulouse et de l'apogée de la célèbre abbaye bénédictine, le commerce s'y est développé, avant de connaître un nouvel essor au XVIIIe siècle, avec le creusement d'un grand canal de navigation reliant le port de Sète au Rhône. Le port de Saint-Gilles est ainsi devenu le seul port de plaisance de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, constituant un important levier pour le développement économique de la commune.

