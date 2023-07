L’Estuarienne à Roque de Thau Port de Roque de Thau Villeneuve, 15 août 2023, Villeneuve.

Villeneuve,Gironde

L’estuarienne, jour de fête de la vierge et patronne des marins aura lieu le 15 août au port de Roque de Thau à partir de 16h30.

Au programme:

Le 14 août:

Après la messe de 21h: Retraite aux flambeaux et montée de la vierge à Montuzet.

Le 15 août:

Le site sera animé à partir de 16h30.

17h30 parade des bateaux au port de roque de thau, arrivée de la statue de Vierge sur La Yole. Entrée dans le port de Roque de Thau, et débarquement de la Vierge pour la messe sur le port.

18h45 : Bénédiction des bâteaux (devant le ponton à Roque de Thau).

19h15: Retour des bâteaux dans le port.

19h30 : Messe en plein air sur le port de Roue de Thau.

20h45: Pique nic sorti du sac (Barbecue, Tables et chaises à disposition. Prévoir à ramener ses déchets car pas de poubelles sur le site)..

Port de Roque de Thau

Villeneuve 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine



L’estuarienne, the feast day of the Virgin Mary, patron saint of sailors, will take place on August 15 at the port of Roque de Thau, starting at 4:30pm.

On the program:

August 14:

After 9pm mass: Torchlight procession and ascent of the Virgin to Montuzet.

August 15:

The site will be animated from 4:30pm.

5:30pm: Parade of boats in the port of Roque de Thau, arrival of the statue of the Virgin on La Yole. Entry into the port of Roque de Thau, and disembarkation of the Virgin for mass in the port.

6:45pm: Blessing of the boats (in front of the pontoon at Roque de Thau).

7.15pm: Boats return to port.

7:30pm: Open-air mass in the Roue de Thau harbor.

8:45pm: Picnic out of the bag (Barbecue, tables and chairs available. Please bring your own garbage as there are no garbage cans on site).

L’estuarienne, fiesta de la Virgen y patrona de los marineros, tendrá lugar el 15 de agosto en el puerto de Roque de Thau a partir de las 16.30 horas.

En el programa:

14 de agosto:

Después de la misa de las 21:00 h: Procesión de antorchas y subida de la Virgen a Montuzet.

15 de agosto:

Animación del lugar a partir de las 16h30.

17:30 desfile de barcos en el puerto de Roque de Thau, llegada de la estatua de la Virgen a La Yole. Entrada en el puerto de Roque de Thau y desembarco de la Virgen para la misa en el puerto.

18.45 h: Bendición de los barcos (frente al pontón de Roque de Thau).

19h15: Regreso de los barcos al puerto.

19h30: Misa al aire libre en el puerto de Roue de Thau.

20h45: Picnic fuera de la bolsa (Barbacoa, mesas y sillas disponibles. Se ruega traer la basura, ya que no hay contenedores en el lugar).

L’estuarienne, der Festtag der Jungfrau und Schutzpatronin der Seeleute, findet am 15. August im Hafen von Roque de Thau ab 16:30 Uhr statt.

Auf dem Programm steht:

14. August:

Nach der Messe um 21 Uhr: Fackelzug und Aufstieg der Jungfrau nach Montuzet.

Am 15. August:

Der Ort wird ab 16.30 Uhr belebt.

17.30 Uhr: Bootsparade im Hafen von Roque de Thau, Ankunft der Statue der Jungfrau auf der Yole. Einfahrt in den Hafen von Roque de Thau und Ausschiffung der Jungfrau für die Messe im Hafen.

18:45 Uhr: Segnung der Boote (vor dem Steg in Roque de Thau).

19.15 Uhr: Rückkehr der Schiffe in den Hafen.

19:30 Uhr: Messe unter freiem Himmel im Hafen von Roque de Thau.

20:45 Uhr: Picknick aus dem Rucksack (Grill, Tische und Stühle stehen zur Verfügung. Bitte nehmen Sie Ihre Abfälle mit, da es vor Ort keine Mülleimer gibt).

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Blaye