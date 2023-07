Churchfitters + The Fitters Port de plaisance | Toul Toul, 22 juillet 2023, Toul.

Churchfitters + The Fitters Samedi 22 juillet, 20h00 Port de plaisance | Toul Entrée libre

De la Folk pop celtique avec CHURCHFITTERS

Groupe phare de la scène folk celtique en France, ils nous délivrent un regard expérimenté et plein d’humour sur la musique folk, dans lequel les sonorités celtiques croisent les rythmes pop-rock. Les quatre musiciens-chanteurs talentueux et multi-instrumentistes (plus de 15 instruments joués sur scène) basés en Bretagne tournent tout au long de l’année en France et en Angleterre, présentant un spectacle sans cesse renouvelé qui fait venir à chaque fois un public nombreux et fidèle.

et un duo folk rock instrumental avec THE FITTERS en 2ème partie de soirée

Ces musiciens hors pair vous proposeront un set de mélodies à danser puissant et furieusement accrocheur.

un duo de spécialistes, composé de Chris Short au violon (les mélodies d’outre manche et outre atlantique n’ont plus de secret pour lui…) et Boris Lebret au mercedes benzouki ( hybride de basse et de bouzouki aux accents rock’n’rollesque prononcés…)

Abus fortement conseillé !

Concert tout public, buvette et petite restauration sur place : foodtruck « Chez Patoch' » & « O’Maribelle » et microbrasserie Coin Coin

Port de plaisance | Toul Avenue Victor Hugo, 54200 Toul Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T20:00:00+02:00 – 2023-07-22T23:59:00+02:00

Folk POP