Brocante du port Port de Plaisance Saint-Satur, 24 septembre 2023, Saint-Satur.

Saint-Satur,Cher

Brocante proposée par le Comité des Fêtes de Saint-Satur au Port de Plaisance..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 18:00:00. .

Port de Plaisance

Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire



Flea market proposed by the Comité des Fêtes de Saint-Satur at the Port de Plaisance.

Mercadillo propuesto por el Comité des Fêtes de Saint-Satur en el Port de Plaisance.

Trödelmarkt, angeboten vom Comité des Fêtes de Saint-Satur im Port de Plaisance.

