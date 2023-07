Escale de la goélette la Belle Poule Port de plaisance Pauillac, 22 septembre 2023, Pauillac.

Pauillac,Gironde

La Goélette BELLE POULE, navire école de la Marine Nationale et filleule de la Ville de Pauillac fera escale au port de plaisance.

Programme à venir..

2023-09-22 fin : 2023-09-25 . .

Port de plaisance

Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The schooner BELLE POULE, training ship of the French Navy and godchild of the Ville de Pauillac, will call at the marina.

Program to come.

La goleta BELLE POULE, buque escuela de la Marina francesa y ahijado de la ciudad de Pauillac, hará escala en el puerto deportivo.

Programa a continuación.

Der Schoner BELLE POULE, ein Schulschiff der französischen Marine und Patenkind der Stadt Pauillac, wird den Yachthafen anlaufen.

Programm folgt.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT Médoc-Vignoble