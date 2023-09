OUISTREHAM/14 : Les oiseaux des méandres de l’Orne Port de plaisance Ouistreham Catégories d’Évènement: Calvados

OUISTREHAM/14 : Les oiseaux des méandres de l'Orne

Samedi 21 octobre, 09h00

Port de plaisance

Gratuit

Sortie GONm pour observer les oiseaux, mouettes, goélands, hérons, petits échassiers et passereaux.

Rendez-vous : port de plaisance de Ouistreham.

Ouvert au public. Gratuit. Jumelles conseillées.

Réservation par courriel : jeanpierre.clave@orange.fr

