PROMENADE EN MAIN Port de Plaisance Nautic’Ham Basse-Ham, 23 juillet 2023, Basse-Ham.

Basse-Ham,Moselle

Présence des poneys de l’association Les Equidés Hamois certains dimanches de la saison 2023 pour des balades en main dans le superbe cadre qu’est la base de loisirs !. Tout public

Dimanche 2023-07-23 14:00:00 fin : 2023-07-23 17:00:00. 2 EUR.

Port de Plaisance Nautic’Ham Rue de la Seine

Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est



Presence of the ponies of the association Les Equidés Hamois on some Sundays of the 2023 season for rides in hand in the superb setting of the leisure centre!

Los ponis de la asociación Les Equidés Hamois estarán presentes algunos domingos de la temporada 2023 para dar paseos en mano en el magnífico marco del centro de ocio

Die Ponys des Vereins Les Equidés Hamois werden in der Saison 2023 an bestimmten Sonntagen für Ausritte in der wunderschönen Umgebung der Freizeitanlage zur Verfügung stehen!

Mise à jour le 2023-04-05 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME