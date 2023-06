JET SKI – ESPACE AVENTURES Port de Plaisance La Noëveillard Pornic, 28 juin 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Partez à la découverte de la Côte de Jade au guidon d’un jet ski puissant et sur !

Enormes sensations de glisse face à la plage de Pornic.

Port de Plaisance La Noëveillard

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Discover the Jade Coast on a powerful and safe jet ski !

Enormous sliding sensations in front of the beach of Pornic

Descubra la Côte de Jade en una potente y segura moto de agua

Enormes sensaciones de deslizamiento frente a la playa de Pornic

Entdecken Sie die Côte de Jade mit einem leistungsstarken und sicheren Jetski!

Enormes Gleitempfinden vor dem Strand von Pornic

Mise à jour le 2023-06-21 par eSPRIT Pays de la Loire