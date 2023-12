21ème Salon Les Nauticales Port de Plaisance La Ciotat, 20 mars 2024, La Ciotat.

La Ciotat Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 10:00:00

fin : 2024-03-25 18:00:00

Le Salon Nautique Les Nauticales est un événement majeur pour tous les amateurs et professionnels du nautisme et les amoureux de la mer..

Le salon nautique de la Métropole Aix-Marseille-Provence Les Nauticales, organisé par le journal La Provence, est le 1er salon à flot de l’année et le 4ème salon nautique français. Le salon à flot accueillera 200 exposants sur 30000m2 d’exposition et 500 bateaux à terre et à flot. Cet événement, parrainé par la Fédération des Industries Nautiques, marque le début de la saison méditerranéenne et pour beaucoup le retour à la pratique de nombreuses activités nautiques.



L’objectif des Nauticales est de valoriser la filière, ses produits et ses nouveautés, favoriser la pratique et confirmer la place de 1er pôle de plaisance d’Europe de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Aussi, de nombreuses marques profiteront de cet incontournable rendez-vous dans l’agenda français pour présenter aux passionnés et en exclusivité leurs nouveautés 2024, mais aussi proposeront au grand-public de découvrir et de participer aux nombreuses animations proposées.



Toute l’offre nautique sera réunie à La Ciotat.

Port de Plaisance

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



