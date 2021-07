Paris Paris Plages Bassin de la Villette Paris Port de plaisance et activités nautiques à Paris Plages Paris Plages Bassin de la Villette Paris Catégorie d’évènement: Paris

Port de plaisance et activités nautiques à Paris Plages Paris Plages Bassin de la Villette, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 10 juillet au 22 août 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 13h à 19h

gratuit

Profitez d’activités nautiques dans le Bassin de la Villette: un port de plaisance est ouvert à tous et à toutes ! Vous pourrez vous adonner aux plaisirs des pédalos, des vélos nautiques. Un ensemble de pontons sera disposé au niveau du quai de Loire, pour constituer un port de plaisance ouvert à tous et à toutes. Le public pourra s’y adonner aux plaisirs du pédalo, et nouveauté cette année un mur d’escalade, nouvelle discipline olympique sera mis en place. Les activités sont encadrés par des équipes de « Secours aquatique » Attention, activités tout public mais les enfants doivent être accompagnés d’un adulte et doivent savoir nager. TOUT PARIS PLAGES Animations -> Loisirs / Jeux Paris Plages Bassin de la Villette Quai de la Loire Paris 75019

7 : Riquet (242m) 5 : Laumière (260m)

Contact :DJS Activités nautiques Animations -> Loisirs / Jeux Paris Plages;Plein air;Sport;En famille;Enfants

Date complète :

2021-07-10T13:00:00+02:00_2021-07-10T19:00:00+02:00;2021-07-11T13:00:00+02:00_2021-07-11T19:00:00+02:00;2021-07-12T13:00:00+02:00_2021-07-12T19:00:00+02:00;2021-07-13T13:00:00+02:00_2021-07-13T19:00:00+02:00;2021-07-14T13:00:00+02:00_2021-07-14T19:00:00+02:00;2021-07-15T13:00:00+02:00_2021-07-15T19:00:00+02:00;2021-07-16T13:00:00+02:00_2021-07-16T19:00:00+02:00;2021-07-17T13:00:00+02:00_2021-07-17T19:00:00+02:00;2021-07-18T13:00:00+02:00_2021-07-18T19:00:00+02:00;2021-07-19T13:00:00+02:00_2021-07-19T19:00:00+02:00;2021-07-20T13:00:00+02:00_2021-07-20T19:00:00+02:00;2021-07-21T13:00:00+02:00_2021-07-21T19:00:00+02:00;2021-07-22T13:00:00+02:00_2021-07-22T19:00:00+02:00;2021-07-23T13:00:00+02:00_2021-07-23T19:00:00+02:00;2021-07-24T13:00:00+02:00_2021-07-24T19:00:00+02:00;2021-07-25T13:00:00+02:00_2021-07-25T19:00:00+02:00;2021-07-26T13:00:00+02:00_2021-07-26T19:00:00+02:00;2021-07-27T13:00:00+02:00_2021-07-27T19:00:00+02:00;2021-07-28T13:00:00+02:00_2021-07-28T19:00:00+02:00;2021-07-29T13:00:00+02:00_2021-07-29T19:00:00+02:00;2021-07-30T13:00:00+02:00_2021-07-30T19:00:00+02:00;2021-07-31T13:00:00+02:00_2021-07-31T19:00:00+02:00;2021-08-01T13:00:00+02:00_2021-08-01T19:00:00+02:00;2021-08-02T13:00:00+02:00_2021-08-02T19:00:00+02:00;2021-08-03T13:00:00+02:00_2021-08-03T19:00:00+02:00;2021-08-04T13:00:00+02:00_2021-08-04T19:00:00+02:00;2021-08-05T13:00:00+02:00_2021-08-05T19:00:00+02:00;2021-08-06T13:00:00+02:00_2021-08-06T19:00:00+02:00;2021-08-07T13:00:00+02:00_2021-08-07T19:00:00+02:00;2021-08-08T13:00:00+02:00_2021-08-08T19:00:00+02:00;2021-08-09T13:00:00+02:00_2021-08-09T19:00:00+02:00;2021-08-10T13:00:00+02:00_2021-08-10T19:00:00+02:00;2021-08-11T13:00:00+02:00_2021-08-11T19:00:00+02:00;2021-08-12T13:00:00+02:00_2021-08-12T19:00:00+02:00;2021-08-13T13:00:00+02:00_2021-08-13T19:00:00+02:00;2021-08-14T13:00:00+02:00_2021-08-14T19:00:00+02:00;2021-08-15T13:00:00+02:00_2021-08-15T19:00:00+02:00;2021-08-16T13:00:00+02:00_2021-08-16T19:00:00+02:00;2021-08-17T13:00:00+02:00_2021-08-17T19:00:00+02:00;2021-08-18T13:00:00+02:00_2021-08-18T19:00:00+02:00;2021-08-19T13:00:00+02:00_2021-08-19T19:00:00+02:00;2021-08-20T13:00:00+02:00_2021-08-20T19:00:00+02:00;2021-08-21T13:00:00+02:00_2021-08-21T19:00:00+02:00;2021-08-22T13:00:00+02:00_2021-08-22T19:00:00+02:00

Joséphine Brueder

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Paris Plages Bassin de la Villette Adresse Quai de la Loire Ville Paris lieuville Paris Plages Bassin de la Villette Paris