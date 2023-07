[Balade en mer] Centrale Nucléaire de Penly Port de plaisance Dieppe, 18 juillet 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

A bord du bateau « Navigation Normande » de Dieppe, découvrez la vue de la centrale nucléaire de Penly depuis la mer.

Pendant la balade, Magalie et Christine vous en apprendront plus sur la production d’électricité bas carbone.

L’achat du billet se fait à la cabane de Navigation Normande située sur le port de plaisance de Dieppe.

Horaires variables selon les conditions météologiques.

2023-07-18 fin : 2023-07-18 . .

Port de plaisance

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Aboard the « Navigation Normande » boat from Dieppe, discover the view of the Penly nuclear power plant from the sea.

During the trip, Magalie and Christine will teach you more about low-carbon electricity production.

Tickets can be purchased at the Cabane de Navigation Normande in Dieppe marina.

Times vary according to weather conditions

A bordo del barco « Navigation Normande » de Dieppe, descubra la vista de la central nuclear de Penly desde el mar.

Durante la travesía, Magalie y Christine le enseñarán más cosas sobre la generación de electricidad con bajas emisiones de carbono.

Los billetes pueden adquirirse en la caseta de Navigation Normande del puerto deportivo de Dieppe.

Los horarios varían en función de las condiciones meteorológicas

An Bord des Schiffes « Navigation Normande » aus Dieppe können Sie die Aussicht auf das Atomkraftwerk Penly vom Meer aus genießen.

Während der Fahrt erfahren Sie von Magalie und Christine mehr über die kohlenstoffarme Stromerzeugung.

Sie können das Ticket in der Cabane de Navigation Normande am Jachthafen von Dieppe kaufen.

Der Zeitplan kann je nach Wetterbedingungen variieren

