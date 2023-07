Grand Départ de la Solitaire du Figaro Paprec 2023 Port de Plaisance de Caen Caen, 23 août 2023, Caen.

La Solitaire du Figaro Paprec 2023

Monument de la course au large dont la 54ème édition prendra son départ à Caen le dimanche 27 août 2023, la Solitaire du Figaro est la course à armes égales, réputée pour ses écarts minimes où le marin fait la différence.

Véritable vivier de formation, cette course rassemble l’élite de la discipline en faisant courir lors de 3 étapes intenses, marins confirmés et en devenir.

Epreuve phare du Championnat de France Elite de Course au Large, cette course est un incontournable du circuit professionnel.

Éprouvante physiquement, exigeante techniquement, elle est considérée comme l’une des épreuves les plus difficiles à gagner sportivement.

École d’excellence, elle a ainsi façonné les héros qui s’imposent sur les plus grandes épreuves – entre Vendée Globe, Route du Rhum-Destination Guadeloupe et The Ocean Race- et conforte chaque année un peu plus sa renommée : ici naissent les légendes.

La 54ème édition de la Solitaire du Figaro se jouera en trois actes du 27 août au 13 septembre 2023.

1.850 milles nautiques composent cette course en trois étapes entre Caen dans le Calvados et Piriac-sur-Mer en Loire-Atlantique, en passant par Kinsale en Irlande et la Baie de Morlaix dans le Finistère.

Les chiffres clés de la 54ème édition :

30 aventuriers et aventurières du grand large prendront le départ de la course le 27 août 2023

3 étapes clés pour cette 54ème édition de la Solitaire PAPREC.

1 850 milles nautiques à parcourir

Le parcours de la course :

Étape #1 Caen – Kinsale : 610 milles nautiques

Départ le 27 août 2023 (arrivée prévue le 30 août 2023)

Étape #2 Kinsale – Baie de Morlaix : 630 milles nautiques

Départ le 03 septembre 2023 (arrivée prévue le 06 septembre 2023)

Étape #3 Baie de Morlaix – Piriac-sur-Mer : 620 milles nautiques

Départ le 10 septembre 2023 (arrivée prévue le 13 septembre 2023)

Le programme du Grand Départ à Caen :

Arrivée scénarisée des Figaros le lundi 21 août 2023

Ouverture du village d’animations au grand public du mercredi 23 au dimanche 27 août 2023

Départ scénarisé des Figaros le dimanche 27 août 2023 à 10h30

Départ de la course au large de Ouistreham le dimanche 27 août 2023 à 13h02

Venez visiter le village d’animations et ainsi découvrir de nombreux stand !

Port de Plaisance de Caen Quai Vendeuvre, 14000 Caen

