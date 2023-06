SUNBOAT PORT DE PLAISANCE Colombiers, 30 juin 2023, Colombiers.

Colombiers,Hérault

Sunboat est spécialiste de la location de bateaux sans permis sur le canal du Midi. Partez à la découverte des trésors et des beautés de la nature..

PORT DE PLAISANCE

Sunboat is a specialist in boat rental without a license on the Canal du Midi.

Become the captain of your boat and leave for one or more hours to discover the treasures and beauties of nature.

Our fleet, renewed, is composed of different boats that can accommodate up to 12 people.

Sunboat es especialista en el alquiler de barcos sin licencia en el Canal du Midi.

Conviértase en el capitán de su propio barco y parta durante una o varias horas para descubrir los tesoros y las bellezas de la naturaleza.

Nuestra flota, renovada, se compone de diferentes embarcaciones que pueden albergar hasta 12 personas.

Sunboat ist Spezialist für den Verleih von Booten ohne Führerschein auf dem Canal du Midi.

Werden Sie zum Kapitän Ihres Schiffes und fahren Sie für eine oder mehrere Stunden los, um die Schätze und Schönheiten der Natur zu entdecken.

Unsere erneuerte Flotte besteht aus verschiedenen Booten, die bis zu 12 Personen aufnehmen können.

