SPECTACLE « L’ORANGE DE NOËL » port de plaisance Colombiers, 20 décembre 2023, Colombiers.

Colombiers,Hérault

Une histoire touchante, des mélodies envoûtantes, de l’humour justement distillé.

Voici les clés d’un spectacle destiné tout autant à ravir les enfants qu’à divertir les parents. Répliques cinglantes, personnages grotesques, situations hilarantes, tous les ingrédients sont réunis pour ravir les enfants qui retrouveront dans la pièce la magie de l’enfance associée à la singularité de Noël..

2023-12-20 16:00:00 fin : 2023-12-20 17:00:00. .

port de plaisance

Colombiers 34440 Hérault Occitanie



A touching story, enchanting melodies, and justly distilled humor.

These are the keys to a show designed to delight children and entertain parents alike. Scathing retorts, grotesque characters, hilarious situations: all the ingredients are there to delight children, who will rediscover in this play the magic of childhood combined with the uniqueness of Christmas.

Una historia conmovedora, melodías encantadoras y la dosis justa de humor.

Estas son las claves de un espectáculo pensado para encantar a los niños y divertir a los padres. Réplicas mordaces, personajes grotescos, situaciones hilarantes: todos los ingredientes están ahí para deleitar a los niños, que encontrarán en la obra la magia de la infancia combinada con la singularidad de la Navidad.

Eine rührende Geschichte, bezaubernde Melodien und Humor.

Dies sind die Schlüssel zu einer Show, die Kinder und Eltern gleichermaßen begeistern soll. Bitterböse Sprüche, groteske Figuren, urkomische Situationen – alle Zutaten sind vorhanden, um Kinder zu begeistern, die in dem Stück den Zauber der Kindheit in Verbindung mit der Einzigartigkeit von Weihnachten wiederfinden werden.

