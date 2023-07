MA POME – PESCATOURISME Port de plaisance Bateau »Ma Pomme » Valras-Plage, 1 juillet 2023, Valras-Plage.

Valras-Plage,Hérault

Découvrez le temps d’une sortie en mer à bord d’un petit bateau de pêche, tous les secrets et l’authenticité du métier du pêcheur, et repartez avec 2kg de poisson frais à l’issue de la sortie !Uniquement sur rendez-vous (24h à l’avance)..

Mardi 09:00:00 fin : . EUR.

Port de plaisance

Bateau »Ma Pomme »

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



Discover the time of a sea trip on board a small fishing boat, all the secrets and the authenticity of the fisherman’s job, and leave with 2kg of fresh fish at the end of the trip ! Only by appointment (24 hours in advance).

Descubra todos los secretos y la autenticidad del oficio de pescador durante una excursión a bordo de un pequeño barco de pesca, ¡y salga con 2 kg de pescado fresco al final del viaje! Sólo con cita previa (con 24 horas de antelación).

Entdecken Sie bei einem Ausflug auf das Meer an Bord eines kleinen Fischerbootes alle Geheimnisse und die Authentizität des Fischerberufs und nehmen Sie am Ende des Ausflugs 2 kg frischen Fisch mit nach Hause!Nur nach vorheriger Absprache (24 Stunden im Voraus).

Mise à jour le 2023-06-27 par OT BEZIERS MEDITERRANEE