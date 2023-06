Escape game « A la recherche de la sardine d’or » Port de plaisance 44420 La turballe La turballe, 11 juillet 2023, La turballe.

Composez votre équipe de 3 à 6 personnes et partez à la recherche de la sardine d’Or.

« Prisonnier » à bord du sardinier Au Gré des Vents, vous avez 1 heure pour trouver les objets, résoudre les énigmes, ouvrir les cadenas … et enfin trouver la très recherchée Sardine d’Or.

Vous avez l’esprit logique, vous savez communiquer, vous résisterez à la pression du temps … Alors fouillez et explorez les moindres recoins du pont, de la passerelle, du carré d’équipage et vous trouverez (ou pas) la sardine d’Or.

Une expérience unique, une autre façon de découvrir en jouant le sardinier, son histoire et de s’imprégner de la vie des marins pêcheurs de la deuxième moitié du XXème siècle.

3 créneaux possibles.

Port de plaisance 44420 La turballe
02 40 24 34 44
contact@labaule-guerande.com
http://www.labaule-guerande.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T11:30:00+02:00 – 2023-07-11T12:30:00+02:00

2023-08-24T14:00:00+02:00 – 2023-08-24T15:00:00+02:00

