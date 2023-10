Visite du sardinier Au Gré des Vents Port de plaisance 44420 La turballe La turballe, 8 avril 2023, La turballe.

Emblème de la pêche sardinière à La Turballe, ce navire labellisé « Bateau d’Intérêt Patrimonial » a pratiqué la pêche de 1964 à 1990.

Découvrez les secrets de la bolinche ou de la salabarde, embarquez pour un voyage dans le temps et plongez dans le quotidien des matelots du sardinier.

Visite à flot dans le port.

2023-04-08T16:00:00+02:00 – 2023-04-08T16:45:00+02:00

2023-11-04T16:00:00+01:00 – 2023-11-04T16:45:00+01:00

