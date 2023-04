Visite du Sardinier Au Gré des Vents Port de plaisance 44420 La turballe La turballe Catégories d’Évènement: La Turballe

Visite du Sardinier Au Gré des Vents
8 avril – 29 juin
Port de plaisance 44420 La turballe
Inscription: 7, Inscription: 4,50

Un voyage dans le temps à bord d'un bateau construit en 1964 pour appréhender le quotidien des matelots. Une visite guidée pour découvrir les techniques de pêche pratiquées, le travail des pêcheurs et découvrir les différents compartiments du bateau.

2023-04-08T16:00:00+02:00 – 2023-04-08T16:45:00+02:00

2023-04-08T16:00:00+02:00 – 2023-04-08T16:45:00+02:00
2023-06-29T16:00:00+02:00 – 2023-06-29T16:45:00+02:00

