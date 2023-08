Visite d’un ancien bateau des Phares et Balises de 1958 Port de Paimpol – Quai Neuf Paimpol Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Visite d'un ancien bateau des Phares et Balises de 1958
16 et 17 septembre
Port de Paimpol – Quai Neuf
Paimpol

Les 2 moteurs sont d’origine et fonctionnent parfaitement.

Tous les compartiments du bateau seront accessibles aux visiteurs.

Port de Paimpol – Quai Neuf
Quai Neuf, 22500, Paimpol

Bateau ancien baliseur « Logoden » de 1958
Il sera amarré au quai neuf dans le port de Paimpol sous le carrousel. L'accès sera balisé.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00
2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

