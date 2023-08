SOIRÉES GUINGUETTE Port de Nalliers Nalliers, 25 août 2023, Nalliers.

Nalliers,Vendée

Venez faire la fête dans une ambiance Guinguette.

2023-08-25 fin : 2023-08-25 . .

Port de Nalliers Rue Brantôme

Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire



Come and party in a Guinguette atmosphere

Ven de fiesta en un ambiente Guinguette

Feiern Sie in einer Guinguette-Atmosphäre

Mise à jour le 2023-08-21 par Vendée Expansion