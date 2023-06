Festival de Thau 33 ème édition PORT DE MEZE Mèze, 7 juillet 2023, Mèze.

Festival de Thau 33 ème édition Vendredi 7 juillet, 17h30 PORT DE MEZE

Festival de musique emblématique du bassin de Thau ! Plus de 30 ans de passion pour les musiques d’ici et d’ailleurs, d’ouverture aux cultures du monde, de partage dans une ambiance festive et familiale et avec une démarche résolument éco-responsable. Événement phare de la région accueillant chaque année entre 8 000 et 12 000 personnes sur plusieurs communes du Bassin de Thau. C’est un événement nomade, aux multiples facettes, qui ne cesse d’aller à la rencontre de tous les publics.

Le Festival de Thau est un projet singulier qui associe sa programmation musicale, diversifiée et de qualité, à des actions de sensibilisation au développement durable. Il défend à la fois l’ouverture au monde, qui est au cœur de sa démarche artistique, et son territoire par la valorisation de sites exceptionnels et de producteurs locaux.

Retrouvez au Festival de Thau 2023 : Les Négresses Vertes, Tiken Jah Fakoly, Fatoumata Diawara, Worakls Orchestra, Sandra Nkaké, Flox et bien d’autres artistes !

PORT DE MEZE Place des Tonneliers 34140 MEZE Mèze 34140 Les Cannes Hérault Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T17:30:00+02:00 – 2023-07-07T18:00:00+02:00

2023-07-07T17:30:00+02:00 – 2023-07-07T18:00:00+02:00