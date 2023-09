Fête du Canal Port de l’Embouchure Toulouse, 15 octobre 2023, Toulouse.

Fête du Canal Dimanche 15 octobre, 09h00 Port de l’Embouchure

Des visites

La Naïade au quai d’honneur

Le bateau amiral de Voies Navigables de France se mobilise aux côtés de Toulouse Métropole pour évoquer le rôle majeur des canaux au moment de leur création : le transport de marchandises.

Transport de la cloche de l’église de Lalande (chargement vers 12h).

À quai, le bateau est accessible pour découvrir une exposition et échanger avec VNF qui assure la gestion des canaux.

Accès à bord de 10h30 à 12h et de 15h à 17h.

Sur le quai, exposition sur l’histoire du canal du Midi de 9h à 18h.

Départ des visites du port de l’Embouchure (14h30 et 15h30) et du bassin des Filtres (10h30 et 12h) par Samuel Vannier, l’archiviste de VNF qui connait le canal mieux que sa poche !

« L’eau verte du canal du Midi », rendez-vous chez Nougaro

Proposé par la péniche-maison Nougaro de 11h à 18h, Port de l’Embouchure

Visites de la Maison Nougaro, ateliers d’écriture avec Marc Estève, exposition sur le quai.

Vivre et naviguer sur les canaux

Proposé par l’association Vivre le canal, de 10h à 17h , à bord du bateau Le Tourmente . Accueil du public, conférence-débat ; vivre et naviguer sur le canal à 10h, film «36 tonnes d’histoire» de Mathieu Sanchez à 11h et 16h.

Ah les beaux bateaux

De 14h à 16h30 , les bateaux historiques défilent sur les canaux et le port, mobilisés par les associations Vivre le canal et l’ATUVE,

Marcher sur l’eau

Ponton flottant à l’extrémité du bassin de l’Embouchure pour regarder le canal autrement.

Il était une fois… un bateau électro-solaire

De 11h à 12h30 et de 14h à 17h, Port de l’Embouchure

Présentation par le propriétaire au pied du bateau, pas de personne à bord.

Randonnée des trois canaux

Départ, allée de Brienne devant l’entrée du bassin des filtres

Randonnée encadrée par la fédération départementale de la randonnée pédestre. Départ à 9h30 – Durée 2h30, en boucle

Toulouse Embarque : animation payante

Proposée par Embarque au Port de l’Embouchure

De 10h à 19h (en fonction de la disponibilité du plan d’eau)

Location de barques. 6 euros la demi-heure

Expo Grand Parc Canal

Imaginons ensemble le canal autrement. De 9h à 18h.

Des spectacles

Percussions pour Riquet

Proposé par Gazoline et la Maison Nougaro à 11h, sous le bas-relief des Ponts-Jumeaux. Concert de steel drums.

Chorale atypique et décalée : Chorale ONPC (On n’est pas couché)

À 12h30, Quai d’honneur

À 16h15, Esplanade du bassin des filtres

Concert champêtre : Quatuor Si&la

À 14h30, 15h15, 16h

Entrée du bassin des filtres

Mini concert dans le jardinet de la maison éclusière.

Intermèdes théâtralisés par le Colp

À 14h et 15h30, Barrage du bassin des filtres

À 16h, Bas relief des Ponts-Jumeaux

Saynètes sérieuses et décalées retraçant l’histoire

des lieux et des personnages qui les ont marqués.

PianO bulles : le spectacle de clôture

De 17h à 17h45

Proposé par PianO du lac, concert de piano flottant posé sur le miroir d’eau du port de l’Embouchure.

Du sport et des loisirs

Tous en selle ! par la Maison du Vélo

De 9h30 à 18h, Port de l’Embouchure

Tester des vélos en tout genre, se documenter sur la mobilité en vélo, s’informer en jouant ou s’amuser avec le vélo psychédélique, tout ce que vous voulez savoir sur l’usage du vélo dans la métropole !

Grimpette aux Ponts-Jumeaux par ID2loisirs

De 9h30 à 17h, Port de l’Embouchure

Rocher d’escalade de 8m et enrouleurs adaptés à l’initiation.

Balades botaniques

Proposée et commentée par Boris Pressec, botaniste du Muséum de Toulouse. Départs à 10h30 et à 15h30, allée de Brienne devant l’entrée du bassin des filtres – Durée 1h30, itinérant

Bien dans son corps, bien dans sa tête

Initiation au Pilate par Art Indigo. RDV près du ponton du port de l’Embouchure. Pensez à amener vos tapis.

Initiation au Qi chong et Tai chi par Fleur essence RDV dans la grande allée du bassin des filtres. De 9h30 à 12h30

Même pas peur

Proposé par la MJC des Ponts-Jumeaux de 09h à 12h

Wendo, initiation à l’auto-défense féminine.

Planches à roulettes par l’association SB 31

Skatepark des Ponts-Jumeaux

Initiation au skate de 10h à 12h30 et de 14h à 16h.

Démonstration de 16h à 16h45.

Les petits pêcheurs par l’Association Agrée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

Bassin de l’Embouchure. Ateliers d’initiation à la pêche pour les enfants.

Matériel fourni

Ateliers gourmands : animation payante par la Classe des gourmands

De 10h à 12h et de 14h à 16h

Péniche le Zambezi, cours de cuisine sur le façonnage (nems, samossa, bricks). Sur inscription en ligne ou sur place et dans la limite des places disponibles

8 euros

Aquarelles au bord de l’eau par Aquarelles 31

De 11h à 16h

Démonstration d’aquarelles et de peintures sur le motif au bord du canal de Brienne, du bassin des filtres, et du bassin de l’Embouchure.

Hommage à Carlos Gardel par l’association Tangueando

De 14h à 16h30 au Port de l’Embouchure. Initiation et démonstration de tango.

S’il te plait, dessine-moi le canal… par Jeannette Gianinni

À 9h30, 10h30, 14h30, 15h30. RDV au ponton port de l’EmbouchureAtelier d’initiation au dessin. Inscription sur place (limité à 10 personnes). Dans la limite des places disponibles

Le jardin éphémère du grand cèdre par la MJC des Ponts-Jumeaux

De 14h à 17h – Allée du Bassin des Filtres

Animations familles et initiation au jardinage

Avec la participation de la Fondation du patrimoine

De 9h à 12h30, à la maison éclusière, les représentants de la Fondation du patrimoine vous présentent les missions, projets et réalisations menés par la Fondation.

Y aller autrement

Aller au port de l’embouchure et au bassin des filtres

Entre la Manufacture des Tabacs (allée de Brienne) et le port de l’Embouchure, les voies seront piétonnisées et réservées aux déplacements à pied, en vélo ou en calèche…

D’un port à l’autre :

en navette bateau les Bateaux toulousains

Entre le port de la Daurade (aller 10h30, 14h, 16h) et le port de l’Embouchure (retour 11h30, 15h, 18h15). Embarquement ¼ heure avant l’heure de départ. Gratuit – Sans réservation . Dans la limite des places disponibles

en calèche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Rotation en calèche entre la Manufacture des tabacs et le bassin des filtres et retour. Gratuit – Sans réservation . Dans la limite des places disponibles

Visualiser le programme

Port de l'Embouchure Port de l'Embouchure, Toulouse, France Toulouse Amidonniers / Compans-Caffarelli Haute-Garonne Occitanie

Métro : ligne B : Compans Caffarelli + 10min à pied

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T09:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

