Convivencia Mardi 4 juillet, 20h00 Port de l’Embouchure Entrée libre et gratuite pour assister aux concerts et écouter l’émission de Radio Convivencia

Les concerts

Le Festival Convivencia largue les amarres et navigue au fil du Canal du Midi, pour proposer à chaque étape une soirée de concerts dédiée aux musiques du monde. L’escale toulousaine se fait au Port de l’Embouchure, et propose 2 concerts.

À 20h, Widad Mjama & Khalil Epi

Widad Mjama est la toute première femme rappeuse du Maghreb. Depuis plusieurs années, elle s’intéresse à la tradition musicale marocaine ancestrale des Chikhates dont le chant pourrait être assimilé au blues, en arabe dialectal qui se transmet exclusivement de façon orale. Widad vient avec cette nouvelle création mettre en lumière cet art traditionnel méconnu revisité par la musique électronique de Khalil Hentati.

Avec :

Widad Mjama (lead) : chant

Khalil Hentati (MAO) : compositeur et musicien

À 21h30, Nana Benz Du Togo

Les Nana Benz du Togo s’inspirent du parcours des femmes fortes des années 50, des business ladies des pagnes et du wax, qui ont « boosté » l’histoire du Togo. Ce collectif s’approprie les harmonies vaudous dans une soul militante avec des instruments créés à partir de matériaux de récupération. Une musique groove qui puise dans les sonorités ancestrales du Dahomey et dans les ambiances électroniques présentes dans les rues de Lomé.

Avec :

Lady Apok, Parus Kekeli et Izea Ledu : chant

Toto Tchilatchi : batterie (recyclée)

Kasanku : basse (en tubes PVC)

Et aussi

Radio Convivencia

À partir de 17h30, venez écouter l’émission Radio Convivencia, en direct, en bord de canal et confortablement installé dans un transat. Émission animée par Marie Lebas, créatrice de podcasts et fondatrice de Radio.Com-Unik et les jeunes reporters de la MJC des Ponts Jumeaux.

Buvette et stand de vignerons

Avec les partenaires locaux du festival. Un système de consigne est mis en place pour les verres.

Restauration

Cuisine de rue du monde avec Les papilles Sauvages. Produits frais, locaux et de saison, à déguster à table ou debout sur le pouce.

Plus d’informations

Le festival navigue du 1er au 25 juillet le long du Canal du Midi, de Montech (Tarn-et-Garonne) à Frontignan (Hérault).

Programmation complète sur son site web

Port de l'Embouchure Port de l'Embouchure, Toulouse, France Toulouse Amidonniers / Compans-Caffarelli Haute-Garonne Occitanie

Métro : ligne B : Compans Caffarelli + 10min à pied

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T20:00:00+02:00 – 2023-07-04T23:00:00+02:00

