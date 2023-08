Herbiers de zostères : trésors à préserver Port de Larros Gujan-Mestras Catégories d’Évènement: Gironde

Gujan-Mestras Herbiers de zostères : trésors à préserver Port de Larros Gujan-Mestras, 16 septembre 2023, Gujan-Mestras. Herbiers de zostères : trésors à préserver 16 et 17 septembre Port de Larros Gratuit. Entrée libre. Plongez au plus près des herbiers de zostères pour découvrir leur rôle au sein du Bassin d’Arcachon. Hot-spot de biodiversité, réservoir naturel de carbone, clarification de l’eau, stabilisation des fonds, protection contre l’érosion, abri et ressource alimentaire pour de nombreuses espèces : les herbiers nous rendent des services essentiels ! Port de Larros Port de Larros, 33470 Gujan-Mestras Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dégustation d’huîtres, visite de la Maison de l’Huître, balade sur la jetée du Christ et sur le sentier du littoral, allers et retours des bateaux traditionnels… Sur le port de Larros à Gujan-Mestras, les occasions de s’arrêter ne manquent pas. Prenez le temps de vous balader sur l’esplanade des ostréiculteurs, avec ses cabanes colorées, tout en regardant les bateaux. Tout au bout, la jetée du Christ, superbe point de vue sur le Bassin d’Arcachon ! Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Sapiens Vision Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Gujan-Mestras Autres Lieu Port de Larros Adresse Port de Larros, 33470 Gujan-Mestras Ville Gujan-Mestras Departement Gironde Lieu Ville Port de Larros Gujan-Mestras latitude longitude 44.642591;-1.072327

Port de Larros Gujan-Mestras Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gujan-mestras/