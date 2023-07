Fêtes de Port-de-Lanne Port-de-Lanne, 14 juillet 2023, Port-de-Lanne.

Port-de-Lanne,Landes

Venez assister aux fêtes de Port-de-Lanne !

Au programme : pelote, repas, soirées animées, course d’orientation, escargolade, tournois de pétanque et de belote, concours de pêche, course landaise, méchoui et feu d’artifice..

2023-07-14 fin : 2023-07-17 . .

Port-de-Lanne 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and join in the festivities at Port-de-Lanne!

On the program: pelota, meals, evening entertainment, orienteering race, escargolade, pétanque and belote tournaments, fishing competition, Landaise race, méchoui and fireworks.

Participe en las fiestas de Port-de-Lanne

En el programa: pelota, comidas, animación nocturna, carrera de orientación, escargolade, torneos de petanca y belote, concurso de pesca, carrera landaise, méchoui y fuegos artificiales.

Besuchen Sie die Feste in Port-de-Lanne!

Auf dem Programm stehen Pelota, Essen, Abendunterhaltung, Orientierungslauf, Schneckenlauf, Boule- und Belote-Turniere, Angelwettbewerbe, Landaise-Rennen, Mechoui und Feuerwerk.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Pays d’Orthe et Arrigans