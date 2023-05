Une journée au Château 2351 Route du Bec du Gave, 11 juin 2023, Port-de-Lanne.

La 2e édition d’une « Journée au Château » se déroulera le 11 juin dans le cadre exceptionnel du Château du Bec du Gave à Port-de-Lanne. Le thème de cette année est la nature et l’accent est mis sur les artistes et les artisans dont les oeuvres présentent un lien avec la nature..

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 18:00:00. EUR.

2351 Route du Bec du Gave Château du Bec du Gave

Port-de-Lanne 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



The 2nd edition of a « Day at the Castle » will take place on June 11 in the exceptional setting of the Château du Bec du Gave in Port-de-Lanne. This year’s theme is nature and the focus is on artists and craftsmen whose work has a link with nature.

La 2ª edición del « Día en el Castillo » tendrá lugar el 11 de junio en el marco excepcional del Château du Bec du Gave, en Port-de-Lanne. El tema de este año es la naturaleza y la atención se centra en artistas y artesanos cuya obra tiene un vínculo con la naturaleza.

Die 2. Ausgabe eines « Tags im Schloss » findet am 11. Juni in der außergewöhnlichen Umgebung des Château du Bec du Gave in Port-de-Lanne statt. Das diesjährige Thema ist die Natur und der Schwerpunkt liegt auf Künstlern und Kunsthandwerkern, deren Werke einen Bezug zur Natur aufweisen.

