Open Swin Stars (compétition de nage en eau libre) Port de Lacanau Ville Lacanau, 4 juin 2024, Lacanau.

Lacanau Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-04 14:00:00

fin : 2024-06-04

Les nageurs sont attendus pour une sortie de 3,8 kilomètres entre le port de Lacanau-ville et la plage de la Grande Escoure. L’association Open Swim Stars organise des événements de nage en eau libre en France et en Suisse

Entre la plage de la Grande-Escoure et le petit port de Lacanau-ville, il faut nager 3,8 km pour relier les deux rives. Il y aura des parcours de 500 m, 1 km et 2 km. Les inscriptions seront lancées sur le site OST à partir du samedi 27 janvier. Pour cette première édition, l’organisation a décidé de limiter les inscriptions à 200 participants pour l’épreuve du 3,8 km. Les meilleurs nageurs sont capables de boucler cette distance en moins de 50 minutes !.

Port de Lacanau Ville

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Médoc Atlantique