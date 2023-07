Musée La Maison de la Pêche Port de la Turballe La turballe, 8 avril 2023, La turballe.

Musée La Maison de la Pêche 8 avril – 31 août Port de la Turballe Entrée: 5, Entrée: 2,50

Découvrez l’histoire de La Turballe, de son port, de ses conserveries, percez le secret des bateaux, des tecnhiques de pêche d’hier et d’aujourd’hui.

Une visite pour toute la famille avec :

Nouveauté : des bornes interactives

Des jeux découvertes pour les enfants

La reconstitution d’une passerelle de bateau

Des vidéos sur les différents tecnhiques de pêche d’aujourd’hui

Port de la Turballe Au dessus de la criée 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire

