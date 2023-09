La Route du Sel Port de la Turballe 44420 La turballe La turballe, 22 septembre 2023, La turballe.

La Route du Sel 22 – 24 septembre Port de la Turballe 44420 La turballe Public

Régate organisée par l’association SRT.

Cette année, les concurrents s’élanceront le samedi matin en baie de La Turballe (départ 10h) à destination de Pornichet, où ils sont attendus en soirée. Nul doute que le pot de l’amitié organisé sur le port sera l’occasion pour les concurrents d’échanger sur les réussites et difficultés du jour – et leçons à retenir pour la course retour le lendemain. « La zone de navigation est définie longtemps à l’avance, mais le parcours précis pour chaque journée est validé au dernier moment afin de le rendre aussi intéressant que possible en fonction des conditions météo, notamment la direction et la force du vent » explique Sylvain Quétel de la SRT.

Aux côtés de voiliers plus modernes, la Route du Sel 2023 devrait également être l’occasion de voir s’affronter sur l’eau les cinq « muscadet » habituellement stationnés devant la capitainerie de La Turballe – ces petits voiliers mythiques des années 1960 qui n’ont pas pris une ride.

Informations complémentaires et inscriptions sur le site de la Société des Régates de la Turballe.

Port de la Turballe 44420 La turballe Port de la Turballe 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « srt.asso@laposte.net »}, {« type »: « link », « value »: « http://srt.asso.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/la-route-du-sel-la-turballe.html »}] [{« link »: « https://srt.asso.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T17:00:00+02:00 – 2023-09-22T19:00:00+02:00

2023-09-24T08:00:00+02:00 – 2023-09-24T19:00:00+02:00

FAMILLE SPORT