40 ème croisière de Pen-Bron Arzal Port de La Turballe 44420 La turballe, 17 juin 2023, La turballe. 40 ème croisière de Pen-Bron Arzal 17 et 18 juin Port de La Turballe 44420 La turballe 40 croisière Pen Bron – Arzal

départ du Port de La Turballe le 17 juin le matin et retour au port le 18 juin à 16 heures.

Plus de 100 personnes en situation de handicap vont naviguer, 100 bateaux dont 20 pour assurer la sécurité et l’assistance médicale dont 800 personnes bénévoles et aidants.

contact : croisere@association-penbron.fr

2023-06-17T09:00:00+02:00 – 2023-06-17T19:00:00+02:00

2023-06-18T10:00:00+02:00 – 2023-06-18T20:00:00+02:00 SOLIDARITE SPORT

