Festivités de Noël – Jeux en bois et Goûter Port de La Tremblade La Tremblade

La Tremblade

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 15:00:00

fin : 2023-12-20 18:00:00 Dans le cadre des festivités de Noël, retrouvez autour du Marché de Noël, les traditionnels jeux en bois du Jardin de Crocus et Lili pour passer un moment de partage en famille et entre amis !.

Port de La Tremblade Quai d’honneur

La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

