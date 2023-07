Tour Gourmand Lacs & Terroirs Port de la Rotonde Vichy, 19 juillet 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Venez découvrir la richesse des terroirs, du savoir-faire et la diversité des produits de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La 3ème édition du Tour Gourmand Lacs & Terroirs se déroulera du 14 au 20 juillet 2023. Événement 100% gratuit.

2023-07-19 11:30:00 fin : 2023-07-19 19:00:00. .

Port de la Rotonde

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover the wealth of terroirs, know-how and product diversity of the Auvergne-Rhône-Alpes region. The 3rd edition of the Tour Gourmand Lacs & Terroirs will take place from July 14 to 20, 2023. 100% free event

Venga a descubrir la riqueza de los productos locales, el saber hacer y la diversidad de los productos de la región Auvernia-Ródano-Alpes. La 3ª edición del Tour Gourmand Lacs & Terroirs tendrá lugar del 14 al 20 de julio de 2023. Evento 100% gratuito

Entdecken Sie den Reichtum an Terroirs, Know-how und die Vielfalt der Produkte der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Die 3. Ausgabe der Tour Gourmand Lacs & Terroirs findet vom 14. bis 20. Juli 2023 statt. 100% kostenlose Veranstaltung

Mise à jour le 2023-06-28 par Vichy Destinations