Débord de Loire Port de la Pierre Percée, 2 juin 2023, Divatte-sur-Loire.

Débord de Loire 2 et 3 juin Port de la Pierre Percée

Entrée libre et gratuite

Un rassemblement nautique inédit et éclectique

Port de la Pierre Percée Levée de la Divatte La Chapelle-Basse-Mer Divatte-sur-Loire 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire

De Divatte-sur-Loire à Saint-Brévin-les-Pins, avec un temps fort à Nantes, c’est tout l’estuaire de la Loire qui va vibrer de ce grand événement festif et nautique qu’est Débord de Loire.

Au cœur de l’événement, un rassemblement nautique inédit et éclectique qui convie, autour du fameux Belem, une grande variété de bateaux qui racontent les activités en Loire d’hier, d’aujourd’hui et de demain. La thématique du transport à la voile sera mise à l’honneur, évoquant autant des figures du patrimoine que des projets innovants comme le cargo à voile de Neoline, inspiré du Belem.

La danse sous toutes ses formes invite à la fête : grands bals, ateliers d’initiations, spectacles pour petits et grands… le mot d’ordre est Dansons sur la Loire !

Partez à la découverte du patrimoine et des richesses du fleuve !

Participez à la grande véloparade autour de la Loire !

Rencontrez les acteurs du territoire sur les villages !



