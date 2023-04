Jeu de piste virtuel Sortilège en Brière Port de la Pierre Fendue 44410 St lyphard

Jeu de piste virtuel Sortilège en Brière Port de la Pierre Fendue 44410 St lyphard, 1 janvier 2023, . Jeu de piste virtuel Sortilège en Brière 1 janvier – 31 décembre Port de la Pierre Fendue 44410 St lyphard Gratuit: 0 Une sorcière a lancé un sortilège sur tout le Parc de Brière et tous les animaux du parc sont désormais transformés en bêtes fantastiques. Lucien est un magicien amoureux de la nature luttant dans le monde entier contre ces sortilèges mais celui-ci est de grande ampleur. Parcourez avec lui le parc pour l’aider dans sa mission. Vous devez retrouver les lettres pour recomposer la formule magique. Télécharger l’application gratuite Baludik et partez à l’aventure !

Ce parcours numérique de 3km jonché d'énigmes permettra de découvrir le port de la Pierre fendue et le port du Lainé, en longeant le bord de Brière. Attention, ce parcours est suceptible de ne pas être praticable en période hivernale. Port de la Pierre Fendue 44410 St lyphard

2023-01-01T07:00:00+01:00 – 2023-01-01T21:00:00+01:00

2023-12-31T07:00:00+01:00 – 2023-12-31T21:00:00+01:00

