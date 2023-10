Cet évènement est passé marche octobre Rose Port de la Maladière 52000 Chaumont Chaumont Catégories d’Évènement: Chaumont

Haute-Marne marche octobre Rose Port de la Maladière 52000 Chaumont Chaumont, 1 octobre 2023, Chaumont. marche octobre Rose Dimanche 1 octobre, 14h00 Port de la Maladière 52000 Chaumont Participation elus et salariés MSA à un evenement octobre rose dans une logique regionale avec un logan unique Port de la Maladière 52000 Chaumont Port de la maladiere Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T14:00:00+02:00 – 2023-10-01T17:30:00+02:00

2023-10-01T14:00:00+02:00 – 2023-10-01T17:30:00+02:00 octobre rose solidarité Détails Catégories d’Évènement: Chaumont, Haute-Marne Autres Lieu Port de la Maladière 52000 Chaumont Adresse Port de la maladiere Ville Chaumont Departement Haute-Marne Lieu Ville Port de la Maladière 52000 Chaumont Chaumont latitude longitude 48.118088;5.153627

Port de la Maladière 52000 Chaumont Chaumont Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaumont/