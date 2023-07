La Médiathèque met les voiles à la Jonction Port de la Jonction Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre La Médiathèque met les voiles à la Jonction Port de la Jonction Nevers, 11 juillet 2023, Nevers. La Médiathèque met les voiles à la Jonction 11 juillet – 26 août Port de la Jonction Entrée Libre, Gratuit L’espace de la Capitainerie du Port de la Jonction, aménagé par la Médiathèque accueillera promeneurs, touristes et locaux du mardi au samedi de 11h à 18h. À l’ombre des arbres et au bord de l’eau, nous vous invitons à venir lire, jouer, dessiner ou simplement vous détendre. Port de la Jonction Quai de la Jonction, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

