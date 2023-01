Fête du Port au port de la Fontenelle à Mûrs -Erigné Port de la Fontenelle , Mûrs-Erigné (49)

Fête du Port au port de la Fontenelle à Mûrs -Erigné Port de la Fontenelle , Mûrs-Erigné (49), 13 mai 2023, . Fête du Port au port de la Fontenelle à Mûrs -Erigné Samedi 13 mai, 19h00 Port de la Fontenelle , Mûrs-Erigné (49)

gratuit

avec Oléane Port de la Fontenelle , Mûrs-Erigné (49) 1, Avenue des Marronniers Port de la Fontenelle , 49610 Mûrs-Erigné, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40556 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Cette année , ce sera la 22 ème édition de la Fête du Port!!! Bâbord à Mûrs est heureux de vous préparer ce très long week-end! Dès 19H00 ,guinguette avec dégustation de crêpes et galettes, en musique avec les 1 ères scènes. Dès 19H30 , ce sera le BAL FOLK , jusqu’à 1 heure du matin avec la présence toujours de Bill à la sono et de très nombreux musiciens . Descente des bateaux aux flambeaux dans la nuit. On a déjà commencé à travailler sur la programmation! RV donc sur le week-end du 13 et 14 Mai. A très bientôt pour la programmation complète et les horaires des passages de groupes. Entré libre et gratuite. source : événement Fête du Port au port de la Fontenelle à Mûrs -Erigné publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00

2023-05-14T01:00:00+02:00

Détails Autres Lieu Port de la Fontenelle , Mûrs-Erigné (49) Adresse 1, Avenue des Marronniers Port de la Fontenelle , 49610 Mûrs-Erigné, France Age maximum 110 lieuville Port de la Fontenelle , Mûrs-Erigné (49)

Port de la Fontenelle , Mûrs-Erigné (49) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//